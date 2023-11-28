Yenikapı sahilde tekne alev alev yandı
İstanbul Yenikapı'da teknede yaşayan bir kişi, kahvaltı hazırladığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan teknedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, Yenikapı sahildeki teknede saat 09.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir süredir teknede yaşayan K.A. kahvaltı hazırlamak için tüpteki ocağı yaktı. Ocaktan çıkan ateşin yatağa sıçramasıyla tekne bir anda alev aldı.
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Yangının büyümesiyle kendi dışarı atan A., yara almadan kurtuldu. Alevleri gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan tekneyi kısa sürede söndürdü.
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A. ise battaniyeye sarılarak, itfaiye ekiplerinin teknedeki yangını söndürme çalışmalarını izledi.
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"HERŞEYİMİZ YANDI"
Yanan tekneden kendisini son anda dışarı atan K.A. "Yangın tüpten çıktı. Yatağa sıçradı sonra tekne yandı. Ben teknede kalıyordum. Her şeyimiz yandı" dedi.
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