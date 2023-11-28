Yenikapı sahilde tekne alev alev yandı

Yangın, Yenikapı sahildeki teknede saat 09.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir süredir teknede yaşayan K.A. kahvaltı hazırlamak için tüpteki ocağı yaktı. Ocaktan çıkan ateşin yatağa sıçramasıyla tekne bir anda alev aldı.