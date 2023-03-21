Yenilenen İBB seçimlerini doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarını bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi anket sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı adayları netleştikten sonra, depremden etkilenen şehirlerimiz dışında kalan 8 ilde yapılan çalışmanın sonunda ortaya çıkan tabloda, CHP nin yaklaşık 3 puanlık bir farkla AK Partinin önüne geçtiği görülüyor.
MHP'nin yoğun bir oy kaybının yanı sıra İYİ partide de, önceki çalışmalarda görülen yükselişte gerileme olduğu ve partinin başladığı yere döndüğü gözleniyor.
Sinan OĞAN’ın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından sonra, ATA ittifakı ve Zafer Partisinde baraj sorununun kalmadığı da çalışmanın bir başka sonucu olarak dikkat çekiyor.
Öte yandan Kararsız seçmenlerin %7 bandına gerilediği görülüyor.
Mevcut Cumhurbaşkanı adayları sorgulamasında Kemal KILIÇDAROĞLU 31.4 ile Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 4 puan önünde yarışı götürürken yarışa yeni giren Sinan OĞAN %10.4 ile rakiplerini 3. sırada takip ediyor.
MHP ye oy vereceğini söyleyen %3’ün, Cumhur ittifakının bileşeni olmasına rağmen %9.1 i, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan OĞAN’ı tercih edeceklerini söylüyor.
CHP seçmeninin %8’i ve MHP seçmeninin %11’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde henüz karar vermediklerini söylüyor.
Bu tabloya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, 2.tur seçim sonucunda belirleneceği anlaşılıyor.
Kendisini ATATÜRKÇÜ olarak tarif eden seçmenler ZAFER partisi CHP MEMLEKET ve İYİ partide yoğunlaşırken AK partiye oy vereceğini söyleyenlerin %9.4ü kendisini ATATÜRKÇÜ olarak tarif ediyor.