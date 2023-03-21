Yenilenen İBB seçimlerini doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı

Cumhurbaşkanı adayları netleştikten sonra, depremden etkilenen şehirlerimiz dışında kalan 8 ilde yapılan çalışmanın sonunda ortaya çıkan tabloda, CHP nin yaklaşık 3 puanlık bir farkla AK Partinin önüne geçtiği görülüyor.

MHP'nin yoğun bir oy kaybının yanı sıra İYİ partide de, önceki çalışmalarda görülen yükselişte gerileme olduğu ve partinin başladığı yere döndüğü gözleniyor.

Sinan OĞAN’ın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından sonra, ATA ittifakı ve Zafer Partisinde baraj sorununun kalmadığı da çalışmanın bir başka sonucu olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan Kararsız seçmenlerin %7 bandına gerilediği görülüyor.