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  3. 17 Temmuz 2019 14:35

Yer: Adana! Polis eldiveni giyip...

Adana'da polis ekipleri, kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonu kapsamında pazar tezgahlarındaki karpuz ve soğanlar arasında uyuşturucu aradı. .

Yer: Adana! Polis eldiveni giyip...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 100 polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

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Yer: Adana! Polis eldiveni giyip...

Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde kurulan semt pazarına girerek, karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu araması yaptı.

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Yer: Adana! Polis eldiveni giyip...

Bin 114 kişi ile 391 araç ve 37 iş yerinin kontrol edildiği operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 araç sürücüsüne ise 2 bin 253 TL idari para cezası kesildi.

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Yer: Adana! Polis eldiveni giyip...

Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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