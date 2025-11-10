  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yer: Adana... Tartıştığı kadını boş arazide darbetti!

Yer: Adana... Tartıştığı kadını boş arazide darbetti!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkeğin tartıştığı kadının saçını çekip, çantayla başına vurarak darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Yer: Adana... Tartıştığı kadını boş arazide darbetti! - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. Elektrik trafosunun kenarında oturan 20'li yaşlarda bir erkek ve kadın bilinmeyen nedenle tartıştı.

1 / 9
Yer: Adana... Tartıştığı kadını boş arazide darbetti! - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı. Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darbetti. 

2 / 9
Yer: Adana... Tartıştığı kadını boş arazide darbetti! - Resim: 3

Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

3 / 9
Yer: Adana... Tartıştığı kadını boş arazide darbetti! - Resim: 4

İkili daha sonra bölgeden ayrıldı. (DHA)

4 / 9