Yer altı mağarasında 500 gün! İki doğum gününü karanlıkta kutladı
İspanya'da 50 yaşındaki bir sporcu 500 gün boyunca 70 metre derinlikteki bir mağarada kaldı.
İspanya'da ekstrem sporlar atleti Beatriz Flamini, yaklaşık 2 yıl boyunca mağarada kaldı. Sonunda ışığa yeniden kavuştu.
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Granada yakınlarında 70 metre derinlikteki mağarada kalan Flamini'nin bu süre boyunca dış dünya ile bağlantısı hiç olmadı.
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Beatriz Flamini'nin amacı dünyada bugüne kadar en uzun süre mağarada kalma rekorunu kırmaktı.
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Flamini'yi bilim insanları da yakın takibe aldı. Uzun süre kapalı ortamda kalmanın beyne etkisi ve vucüt ritmi incelendi.
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