Yer altı mezarlığında 17 mumya bulundu

Öte yandan Kahire Üniversitesi kazı başkanlığı görevini yürüten Mohamed Hamza, "iyi durumda olan 17 mumya kalıntıları keşfedildi. Ancak bu alan, kadınlar, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere 32 kadar mumyaya göre yapıldı" dedi.



