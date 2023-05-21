Yer bilimci Bektaş: Karadeniz'in akıbeti meçhule doğru gidiyor

'KARADENİZ'İN KENDİNE ÖZGÜ BİR YAPISI VAR'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, küresel iklim değişikliğinin Karadeniz'i ölüme sürüklemeye başladığını belirterek, "Avrupa Birliği Bilim Akademisi 1995 ile 2015 yılları arasında Karadeniz'de çok geniş bilimsel çalışmalar yaptı. 2019'da bu çalışmaların sonucu yayınlandı. Görülen o ki; Karadeniz, gerçekten hızlı bir şekilde ölüme gidiyor. 2019 yılından sonra olaylar nasıl gelişti derseniz; birkaç gün önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin açıklaması, gerçekten kaygı vericiydi. 'Karadeniz, hızlı bir şekilde ölüme gidiyor' denildi. Karadeniz'in kendine özgü bir yapısı var. Karadeniz 3 katmandan oluşuyor; üst, orta ve alt katman. Üst katman 50 metreye kadar olan, oksijeni bol, canlıların yaşadığı, balıkların yaşadığı bir ortam. Onun altında bir soğuk ara katman var. 8 derece sıcaklığı olan bir ara katman. Ara katmanın altında, en dipte ise zehirli gazların hüküm sürdüğü canlıların yaşamadığı bir ortam var" dedi.