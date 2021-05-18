Yer: Bodrum... Gören polise ihbar etti

Bitez Mahallesi'nde bir iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapılıp yola ve kaldırıma zarar verildiği ihbarı üzerine, belediye ve polis ekipleri harekete geçti.

İş makinesini kullanan Yakup Ö, polis merkezine götürüldü. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından salıverildi.