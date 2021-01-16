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  3. 16 Ocak 2021 17:39

Yer: Bursa... Gökten başına ''servet'' yağdı!

Bursa'da gece saatlerinde evinde otururken ışık gören Mehmet Ali Erkeş'in çatısına gökten taş düştü. Erkeş, bulduğu taşları satmayı planlıyor.

Yer: Bursa... Gökten başına ''servet'' yağdı!

Uludağ eteklerinde köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş, 7 Aralık 2020 tarihinde gece saat 03:00'de uyku tutmayınca balkona çıkıp gökyüzünü izlemeye başladı. Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Gördüğü ışık parlamasından 3 saniye sonra evinin çatısında oluşan şiddetli sesle irkildi.

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Yer: Bursa... Gökten başına ''servet'' yağdı!

İlk başta bu sese anlam veremeyen Erkeş, sabah evin çatısına çıkarak baktığında gördüğü manzarayla hayretler içinde kaldı. Evinin çatısına simsiyah bir taşın düştüğünü, bu taşın evinin taşını delerek saplandığını gördü.

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Yer: Bursa... Gökten başına ''servet'' yağdı!

Çatıya saplanan taşı tornavida yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartan vatandaş gördüğü ışıkla bu taşın arasında bir bağlantı olabileceğini düşünerek, evinin çevresini aramaya başladı.

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Yer: Bursa... Gökten başına ''servet'' yağdı!

Evinin 300 metre çevresinde de bu bölgede daha önce görülmeyen bu taşlardan 7 tane buldu. Göktaşına taşlara gözü gibi bakıp saklayan vatandaş, bu taşları, kıymetini veren olması halinde satacağını söyledi.

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