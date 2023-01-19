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Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında görülen UFO'yu andıran mercek bulutları görenleri şaşırttı.

Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı - Resim: 1

Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

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Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı - Resim: 2

Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

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Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı - Resim: 3

Öte yandan iki gündür etkili olan lodos sebebiyle Bursa'nın havasının temizlenmesi de vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

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Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı - Resim: 4

Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.

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