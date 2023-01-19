Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı
Bursa'da sabahın ilk ışıklarında görülen UFO'yu andıran mercek bulutları görenleri şaşırttı.
Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.
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Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.
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Öte yandan iki gündür etkili olan lodos sebebiyle Bursa'nın havasının temizlenmesi de vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
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Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.
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