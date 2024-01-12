Yer: Edirne... Balıkçıların yakaladığı 2 metrelik canavar şaşkına çevirdi

Balıkçı Murat Bilat, 20 yıldır Meriç Nehri'nde balık avladığını belirterek, "Balığı gördüğümüzde şaşırdık. Bu kadar büyük balık beklemiyorduk. Birden görünce arkadaşımla balığı çıkarmaya çalıştık. Ağda dolanmıştı. Kıpırdayamadı. Biz de hemen heyecanla kayığın içine çıkardık. 68-70 kilogram civarında bir yayın balığı. Bu heyecanımızı herkes görsün diye oturduğumuz mahallenin meydanında sergilemek istedik. Burada fotoğraf çekilenler oluyor" dedi.