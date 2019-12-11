Yer: İstanbul... Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı
İstanbul'da barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Büyükçekmece Barajı'nda sular çekilince baraj altında kalan yapılar gün yüzüne çıktı.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 35.50 ölçüldü. Çevre sakinleri daha önce balık avladıkları alanların adeta mera haline geldiği ve hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Büyükçekmece Baraj gölü su havzasında ise düşen su seviyelerinin ardından zamanla su altında kalan yapılar ortaya çıktı.
DOLULUK ORANI 35.58 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti.
Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, bugünkü doluluk oranı ise 35.50 olarak tespit edildi. Doluluk oranı, bu tarihte son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 37.20 olarak ölçülmüştü. Aynı tarihte 2013 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 38.71 olarak belirlenmişti. İstanbul'da 10 Aralık tarihinde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 2010 yılında yüzde 71.57 olarak kayıtlara geçmişti.