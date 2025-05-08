Yer: İstanbul... Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. Kadın çığlık atarak yardım isterken, çift olay sonrası bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: DHA
Olay, geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, caddede yürüyen kadın ile erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadına tokat attı. Sokak ortasında darbedilen kadın çığlık atarak yardım istedi.
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Çevreden kimsenin müdahale etmediği olayda çift, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
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