Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar
İstanbul Zeytinburnu'nda düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek ses müzik açıp oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı.
Kaynak: DHA
Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapattı, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı. Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti.
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Minibüs üzerindeki kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı.
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Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı.
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O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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