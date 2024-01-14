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Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar

İstanbul Zeytinburnu'nda düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek ses müzik açıp oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı.

Kaynak: DHA
Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar - Resim: 1

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapattı, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı. Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti. 

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Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar - Resim: 2

Minibüs üzerindeki kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı. 

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Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar - Resim: 3

Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı.

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Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar - Resim: 4

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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