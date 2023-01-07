Yer: Kuşadası... 13'üncü yüzyıla ait kadın iskeleti bulundu

‘YENİ GİZEMLER ORTAYA ÇIKARAN BULGULARLA DOLU’

İskeletin bulunduğu kilisede İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Kadıkalesi Höyüğü Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz inceleme yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, “Kültür yapıyı turistik hale dönüştüren şey aslında onun ilgi çekiciliğini, cazibesini artıran birtakım eklentilerdir. Kadıkalesi bu anlamda oldukça zengin bir destinasyon. Her noktasında keşfettikçe bizi heyecanlandıran yeni yeni gizemler ortaya çıkaran bulgularla dolu. Geçtiğimiz ay yapılan çalışmalarda milattan sonra 1300'lü yıllardan kalma bir mezar keşfi yapıldı. Mezarda yaklaşık 1,63 boylarında olduğu değerlendirdiğimiz bir kadın iskeleti bulundu. Kadıkalesi, küçük bir metropol alanıyla iç içe geçmiş bir bölge. Dolayısıyla Kadıkalesi'nin çeşitli noktalarında bu tip buluntular onun turistik seyir kabiliyetinizde yükselten öğeler. Buluntuların Kadıkalesi'nde seyir zevkini arttırması dışında Kadıkalesi'nin geleceğimiz için Kuşadası ve Aydın için cazibe merkezine dönüşüm sağlamada önemli bir ögeye dönüşüyor" diye konuştu.