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Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı

Muş'ta etkili olan dolu yağışı ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Vatandaşlar, bu cisimlerin uzmanlar tarafından incelenmesini istedi.

Kaynak: İHA
Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı - Resim: 1
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Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı - Resim: 2

Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü. 

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Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı - Resim: 3

Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti. 

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Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı - Resim: 4

Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

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