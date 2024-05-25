Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı
Muş'ta etkili olan dolu yağışı ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Vatandaşlar, bu cisimlerin uzmanlar tarafından incelenmesini istedi.
Kaynak: İHA
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Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü.
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Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti.
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Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.
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