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Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: İHA
Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi - Resim: 1
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Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi - Resim: 2

Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. 

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Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi - Resim: 3

Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.’nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. 

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Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi - Resim: 4

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.

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