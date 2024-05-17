Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin TL ceza kesildi.
Kaynak: İHA
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Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.
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Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.’nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi.
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Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.
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