Yer: Samsun... Metan gazı yangını 20 gündür sürüyor

Havza ilçesi Aslançayır Mahallesi kırsalında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekiplerinin yer altı madenleri tespiti için sondaj yaptığı sırada sıkışan metan gazının yüzeye çıkarken alev alması sonucu yangın çıktı. Yangına ilk olarak şantiye çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de bölgeye gelip yangını kontrol altına alarak çevre güvenliği aldı.