Yer: Uludağ... Ayıları uyku tutmadı! Korku dolu anlar kamerada

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.