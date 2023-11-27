Yer: Uludağ... Ayıları uyku tutmadı! Korku dolu anlar kamerada
Türkiye'de kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatmayan ayılar, yerleşim bölgesinde yiyecek aradı. Ayılardan biri kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı.
Kaynak: İHA
Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.
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Ormandan Sarıalan'daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.
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Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyle yediler.
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