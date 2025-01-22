Yer yarıldı koca harfiyat kamyonu içine düştü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafriyat kamyonu adeta yarılan yolun içine düştü.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Ülkü Yolu üzerinde hareket eden bir hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
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Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü İ.Ö., kazadan yara almadan kurtuldu.
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İlk incelemelere göre, yolun altındaki yağmur tahliye şebekesindeki bir patlaktan dolayı çöktüğü tahmin ediliyor.
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Ayrıca bölgede dün gece 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Ekipler yolu tek şerit olarak trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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