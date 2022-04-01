Yere çakılan uçaktan sağ kurtuldu ama 11 gün ormanda dehşeti yaşadı: Larvalar kolunu yiyerek...
Türbülans sonucu 3 km'den yere çakılan uçaktan sağ olarak kurtulan Juliane Koepcke bakın neler yaşamış...
Doğa bilimlerini incelemek için Almanya'dan Peru'ya taşınan Koepcke ailesinin 17 yaşındaki kızları Juliane Koepcke ve annesi Maria, Noel tatili için başkent Lima'dan Pucallpa kentine uçakla seyahat ediyordu.
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Amazon Ormanları üzerinden geçen ve 91 yolcuyu taşıyan uçak birden türbülansa girdi.
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Son derece güçlü bir fırtınanın içerisinde ilerleyen uçağa yıldırım düştü ve yangın çıktı. Kanadı kopan uçak kontrolden çıktı ve 3 km'den ormana çakıldı.
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Sağ ve sol koltuğu boş olan Juliane bu sayede diğer yolculara nazaran yere daha yumuşak bir iniş yaptı ve böylece kurtuldu.
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