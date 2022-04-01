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  4. Yere çakılan uçaktan sağ kurtuldu ama 11 gün ormanda dehşeti yaşadı: Larvalar kolunu yiyerek...

Yere çakılan uçaktan sağ kurtuldu ama 11 gün ormanda dehşeti yaşadı: Larvalar kolunu yiyerek...

Türbülans sonucu 3 km'den yere çakılan uçaktan sağ olarak kurtulan Juliane Koepcke bakın neler yaşamış...

Yere çakılan uçaktan sağ kurtuldu ama 11 gün ormanda dehşeti yaşadı: Larvalar kolunu yiyerek... - Resim: 1

Doğa bilimlerini incelemek için Almanya'dan Peru'ya taşınan Koepcke ailesinin 17 yaşındaki kızları Juliane Koepcke ve annesi Maria, Noel tatili için başkent Lima'dan Pucallpa kentine uçakla seyahat ediyordu.

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Yere çakılan uçaktan sağ kurtuldu ama 11 gün ormanda dehşeti yaşadı: Larvalar kolunu yiyerek... - Resim: 2

Amazon Ormanları üzerinden geçen ve 91 yolcuyu taşıyan uçak birden türbülansa girdi.

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Yere çakılan uçaktan sağ kurtuldu ama 11 gün ormanda dehşeti yaşadı: Larvalar kolunu yiyerek... - Resim: 3

Son derece güçlü bir fırtınanın içerisinde ilerleyen uçağa yıldırım düştü ve yangın çıktı. Kanadı kopan uçak kontrolden çıktı ve 3 km'den ormana çakıldı.

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Yere çakılan uçaktan sağ kurtuldu ama 11 gün ormanda dehşeti yaşadı: Larvalar kolunu yiyerek... - Resim: 4

Sağ ve sol koltuğu boş olan Juliane bu sayede diğer yolculara nazaran yere daha yumuşak bir iniş yaptı ve böylece kurtuldu.

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