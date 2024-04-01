Yerel seçim sonrası ortalık karıştı, 1'i polis 4 yaralı var
Erzurum'un Uzundere ilçesinde BBP'nin seçim koordinasyon merkezi MHP'li oldukları öne sürülen bir grubun taşlı saldırısına uğradı, çıkan olaylarda 1 polis 4 kişi yaralandı. Öte yandan Aşkale'de de YRP'li gruba polis müdahale etti.
Kaynak: DHA
Erzurum'un Uzundere ilçesinde seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) seçim koordinasyon merkezi MHP’li olduğu öne sürülen grubun taşlı saldırısına uğradı, 1’i polis, 4 kişi yaralandı.
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Aşkale ilçesinde ise seçim sonuçlarına itiraz edip İlçe Seçim Kurulu’nun önünde toplanan Yeniden Refah Partili gruba polis biber gazıyla müdahale etti.
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Uzundere ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen BBP'nin seçim koordinasyon merkezi, kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
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İçeride bulunanlar taşlardan korunmak için masa ve sandalyeleri pencerelerin önüne koyarak kendilerine kalkan oluşturdu.
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