Yerel seçimler öncesi son anketten AK Parti'ye kötü haber yağdı
Yöneylem Araştırma tarafından 27 ilde 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen seçim anketi sonuçları açıklandı. Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kala yapılan anketten AK Parti iktidarına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kötü haberler yağdı...
Yöneylem Araştırma, Türkiye Siyaset Paneli panelistleriyle CATI yöntemi uygulanarak 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 1-2 Aralık tarihlerinde yaptığı "Türkiye Siyaset Paneli" isimli araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Vatandaşlara sorulan sorular arasında, "Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Oyunuzu Kime Verirsiniz?", "Türkiye Nasıl Yönetilmektedir?", "Kentsel Dönüşümün Amacı: Depreme Hazırlık mı, Rant mı?", "50+1 Koşulu Değiştirilmeli mi?", "Yargıtay’ın Can Atalay Kararı" ve "İYİ Parti’nin Seçim Sonrası Politikaları" hakkında seçmen tercihleri yer aldı.
İşte son anketin sonuçları:
Kararsızlar dağıtılmadan önce, AK Parti yüzde 26,7, CHP yüzde 21,1, MHP yüzde 8,7, İYİ Parti yüzde 4,5, HEDEP(yeni kısaltmasıyla DEM) yüzde 7,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5, Zafer Partisi yüzde 3,6, Türkiye İşçi Partisi(TİP) yüzde 2,1 oy aldı. Diğer seçenekler yüzde 3,5, oy kullanmam diyenler yüzde 7,8 ve karasızlar 10,8 oranını aldı. Karasızlar ve oy kullanmam diyenler dağıtılınca, AKP yüzde 32,8, CHP yüzde 26, MHP yüzde 10,6 , İYİ Parti yüzde 5,5, HEDEP yüzde 9,5 , Yeniden Refah Partisi yüzde 4,3, Zafer Partisi yüzde 4,5 , Türkiye İşçi Partisi(TİP) yüzde 2,5 oy aldı.
14 Mayıs Genel seçiminde yüzde AKP yüzde 36,30, CHP 25,80, MHP 10,8, İYİ Parti 9,90, HEDEP ise yüzde 9 oranında oy almıştı.
"Türkiye Nasıl Yönetilmektedir?" sorusunda, kötü yönetiliyor diyenler yüzde 54,9, ne iyi ne kötü yönetiliyor diyenler yüzde 18,3, iyi yönetiliyor diyenler 26,1, bilmiyorum diyenler 0,7 oranında yer aldı.