Yerel seçimler öncesi son anketten AK Parti'ye kötü haber yağdı

Vatandaşlara sorulan sorular arasında, "Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Oyunuzu Kime Verirsiniz?", "Türkiye Nasıl Yönetilmektedir?", "Kentsel Dönüşümün Amacı: Depreme Hazırlık mı, Rant mı?", "50+1 Koşulu Değiştirilmeli mi?", "Yargıtay’ın Can Atalay Kararı" ve "İYİ Parti’nin Seçim Sonrası Politikaları" hakkında seçmen tercihleri yer aldı.

İşte son anketin sonuçları: