Yerel Seçimler Türkiye Haritası yayınlandı: Hangi ilde, hangi parti önde?
Ser Araştırma (SER-AR), 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi Yerel Seçimler Türkiye Haritası'nı paylaştı.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.
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Yerel seçime bir hafta kala Ser Araştırma (SER-AR), Yerel Seçimler Türkiye Haritası’nı yayımladı.
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Yayımlanan haritada CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de önde olduğu görüldü. Yapılan araştırma sonucu Adıyaman, Amasya, Antalya, Bitlis, Denizli, Edirne, Karabük, Kars, Kırıkkale, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat’ın ‘bıçak sırtı’ olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi’nin yerel seçimlerde yaratacağı etkiye ise dikkat çekildi.
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