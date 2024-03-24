Yerel Seçimler Türkiye Haritası yayınlandı: Hangi ilde, hangi parti önde?

Yayımlanan haritada CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de önde olduğu görüldü. Yapılan araştırma sonucu Adıyaman, Amasya, Antalya, Bitlis, Denizli, Edirne, Karabük, Kars, Kırıkkale, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat’ın ‘bıçak sırtı’ olduğu bilgisi paylaşıldı.