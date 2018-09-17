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  3. 17 Eylül 2018 16:34

Yerel seçimlerde kritik şehirleri hangi parti kazanır ?

Mart 2019 yerel seçimleri hakkında ORC Araştırma Şirketi, anket çalışmasını yayınladı.

Yerel seçimlerde kritik şehirleri hangi parti kazanır ?

Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başlarken, ORC Araştırma Şirketi, son yaptığı anket çalışmasını yayınladı. 5 büyükşehirde yapılan çalışmada partilerin oy oranları da paylaşıldı. Peki yerel seçimde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? İşte ORC'nin yaptığı yerel seçim anketindeki ayrıntılar...

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Yerel seçimlerde kritik şehirleri hangi parti kazanır ?

2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarına başladı.

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Yerel seçimlerde kritik şehirleri hangi parti kazanır ?

5 BÜYÜKŞEHİRDE ARAŞTIRMA YAPILDI

24 Haziran seçimlerinde en yakın tahmini yapan anket şirketlerinden biri olan ORC, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Yerel seçimlerde kritik şehirleri hangi parti kazanır ?

AK PARTİ İSTANBUL'DA İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Henüz adayların netleşmediği bir dönemde yapılan araştırmaya göre; CHP, HDP ve İYİ Parti ittifak yapsa bile AK Parti İstanbul'da ipi göğüslüyor.

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