Yerel seçimlerde kritik şehirleri hangi parti kazanır ?

Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başlarken, ORC Araştırma Şirketi, son yaptığı anket çalışmasını yayınladı. 5 büyükşehirde yapılan çalışmada partilerin oy oranları da paylaşıldı. Peki yerel seçimde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? İşte ORC'nin yaptığı yerel seçim anketindeki ayrıntılar...