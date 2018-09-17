Yerel seçimlerde kritik şehirleri hangi parti kazanır ?
Mart 2019 yerel seçimleri hakkında ORC Araştırma Şirketi, anket çalışmasını yayınladı.
Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başlarken, ORC Araştırma Şirketi, son yaptığı anket çalışmasını yayınladı. 5 büyükşehirde yapılan çalışmada partilerin oy oranları da paylaşıldı. Peki yerel seçimde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? İşte ORC'nin yaptığı yerel seçim anketindeki ayrıntılar...
2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarına başladı.
5 BÜYÜKŞEHİRDE ARAŞTIRMA YAPILDI
24 Haziran seçimlerinde en yakın tahmini yapan anket şirketlerinden biri olan ORC, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.