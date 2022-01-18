Yerel seçimleri doğru tahmin eden anket firması 2022'nin ilk seçim anketini açıkladı
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarını bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma 2022 yılının ilk seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırma anket sonuçlarını yayınladı.
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Themis Araştırma'nın son anket sonuçları Türkiye'de bugün bir seçim olması durumunda AK Parti'nin büyük oy kaybı yaşayacağını gözler önüne serdi.
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İşte Themis Araştırma'nın Ocak 2022 Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması.
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