Yerel seçimleri doğru tahmin eden anket firması 2022'nin ilk seçim anketini açıkladı

23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırma anket sonuçlarını yayınladı.