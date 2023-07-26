Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Bilgin, "Türkiye’de sofralık tuz ulusal marketlerin çoğunda var ama kendi markamız ile değil de bayi anlamında diğer illere gönderdiğimiz; ambalajlı, paketli değirmen, cam şişe olarak marketlere dağıtımını yapıyoruz. Yurt dışından ise Hollanda ve Ukrayna’ya gönderdik. Romanya’dan da talep var. Avrupa ülkelerine, Bulgaristan’a gönderdik. Devlete dolaylı yoldan vergi ve KDV’lerle birlikte 2 milyon Türk lirası veriyoruz. Tuzu Türkiye’de döviz olarak satmıyoruz Türk Lirası olarak satışını yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alan ülkelerden Avrupa’da ise ambalajlama pahalı olduğundan Türkiye’de ambalajlama ve paketlemesini yaptırarak ürün alma işlemini gerçekleştiriyorlar” dedi.