Yerin dibine girdi: Patronuna Covid-19 test sonucu yerine yanlış test sonucunu gönderdi
Katie Flight isimli TikTok kullanıcısı, kendini kötü hissettikten sonra Kovid-19 testi yaptırdığını, testin sonucunu patronuna atmak isterken, yanlışlıkla kısa süre önce yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin sonucunu attığını söyledi.
Katie Flight isimli genç kadın başından geçen bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Katie, patronuna koronavirüs test sonucu yerine, başka bir şey yolladığını söyledi.
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Katie, en azından yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin negatif çıktığını, patronunun bunu görmüş olmasından dolayı utancının az da olsa azaldığını söyledi.
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Takipçileri ise Katie'nin bu paylaşımına gülerek karşılık verirken, bazı takipçileri en azından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer sonucun pozitif çıkması durumunda işinden olacağı yorumlarını yaptı.
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