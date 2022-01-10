  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yerin dibine girdi: Patronuna Covid-19 test sonucu yerine yanlış test sonucunu gönderdi

Yerin dibine girdi: Patronuna Covid-19 test sonucu yerine yanlış test sonucunu gönderdi

Katie Flight isimli TikTok kullanıcısı, kendini kötü hissettikten sonra Kovid-19 testi yaptırdığını, testin sonucunu patronuna atmak isterken, yanlışlıkla kısa süre önce yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin sonucunu attığını söyledi.

Yerin dibine girdi: Patronuna Covid-19 test sonucu yerine yanlış test sonucunu gönderdi - Resim: 1

Katie Flight isimli genç kadın başından geçen bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Katie, patronuna koronavirüs test sonucu yerine, başka bir şey yolladığını söyledi.

1 / 11
Yerin dibine girdi: Patronuna Covid-19 test sonucu yerine yanlış test sonucunu gönderdi - Resim: 2

Katie, en azından yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin negatif çıktığını, patronunun bunu görmüş olmasından dolayı utancının az da olsa azaldığını söyledi.

2 / 11
Yerin dibine girdi: Patronuna Covid-19 test sonucu yerine yanlış test sonucunu gönderdi - Resim: 3

Takipçileri ise Katie'nin bu paylaşımına gülerek karşılık verirken, bazı takipçileri en azından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer sonucun pozitif çıkması durumunda işinden olacağı yorumlarını yaptı.

3 / 11
Yerin dibine girdi: Patronuna Covid-19 test sonucu yerine yanlış test sonucunu gönderdi - Resim: 4
4 / 11