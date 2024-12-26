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Yerinde dönüşüm konutlarının son hali görüntülendi

Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yapımına başlanan 817 daire ve 34 bloktan oluşan deprem konutlarında örnek daire de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Yerinde dönüşüm konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 1

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde yerinde dönüşüm projesi kapsamında yapımına başlanan deprem konutlarında önemli bir aşama kaydedildi. 817 daire ve 34 bloktan oluşan projenin kaba inşaatı kısa sürede tamamlandı.

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Yerinde dönüşüm konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 2

Yerinde dönüşüm rezerv alanında inşa edilen ve 3+1 olarak tasarlanan dairelerde bir örnek daire de hak sahiplerinin beğenisine sunuldu. Modern ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken örnek daire, bölgedeki konutların kalitesini gözler önüne serdi.

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Yerinde dönüşüm konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 3

Depremzedeler için hayata geçirilen proje, hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmek üzere hızla tamamlanıyor.

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Yerinde dönüşüm konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 4

Yetkililer, konutların sadece bir barınma alanı değil, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı hedeflediğini belirtti.

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