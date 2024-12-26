Yerinde dönüşüm konutlarının son hali görüntülendi
Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yapımına başlanan 817 daire ve 34 bloktan oluşan deprem konutlarında örnek daire de ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde yerinde dönüşüm projesi kapsamında yapımına başlanan deprem konutlarında önemli bir aşama kaydedildi. 817 daire ve 34 bloktan oluşan projenin kaba inşaatı kısa sürede tamamlandı.
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Yerinde dönüşüm rezerv alanında inşa edilen ve 3+1 olarak tasarlanan dairelerde bir örnek daire de hak sahiplerinin beğenisine sunuldu. Modern ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken örnek daire, bölgedeki konutların kalitesini gözler önüne serdi.
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Depremzedeler için hayata geçirilen proje, hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmek üzere hızla tamamlanıyor.
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Yetkililer, konutların sadece bir barınma alanı değil, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı hedeflediğini belirtti.
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