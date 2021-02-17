Yerli aşı mutasyona karşı da etkili olacak mı ?
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış "Bir ay süren faz-1 çalışmalarını 44 gönüllümüz üzerinde başarılı bir şekilde tamamlayarak aşımızın güvenlik testlerini yaptık. Şimdi faz-2 aşamasında etkinlik testlerini yapıyoruz. 250 gönüllü katılıyor." dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 250 gönüllü üzerinde uygulanacak olan faz-2 çalışmaları hakkında kritik bilgiler paylaştı. Çalış "Bir ay süren faz-1 çalışmalarını 44 gönüllümüz üzerinde başarılı bir şekilde tamamlayarak aşımızın güvenlik testlerini yaptık. Şimdi faz-2 aşamasında etkinlik testlerini yapıyoruz. 250 gönüllü katılıyor. Faz-2 dozlamasını şuana kadar 15 gönüllümüze yaptık.
Hiçbirinde yan etki gözlenmedi. Durumları iyi. Hastanede bile kalmıyorlar. Sadece faz-1'de olduğu gibi bir kaç gönüllümüzde enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık oldu. Bu zaten olması gereken bir şey ve tüm aşılarda da görülebilir. O yüzden bu bir yan etki değil. Faz-2 çalışmamızı 2 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Faz-3 binden fazla kişi ve başka ülkelerde yapılacak.
Bu çalışmayı ise Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB birlikte yapacak. Nisan aylarında faz-3'e geçilir. Faz-3 a devam ederken aşının hızlı kullanım veya acil kullanımına onayı verilire aşılamaya da devam edebilir. Zaten Çin aşısı da öyle oldu.