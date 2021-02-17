Yerli aşı mutasyona karşı da etkili olacak mı ?

Hiçbirinde yan etki gözlenmedi. Durumları iyi. Hastanede bile kalmıyorlar. Sadece faz-1'de olduğu gibi bir kaç gönüllümüzde enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık oldu. Bu zaten olması gereken bir şey ve tüm aşılarda da görülebilir. O yüzden bu bir yan etki değil. Faz-2 çalışmamızı 2 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Faz-3 binden fazla kişi ve başka ülkelerde yapılacak.