Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

'TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmasına ilişkin birçok ülke ile görüşülüyor'

Oktay, "Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülke ile de Faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmeler sürüyor" bilgisini paylaşarak, bu çalışmalarla yerli aşı TURKOVAC'ın tüm dünyada kullanılan bir aşı olması, uluslararası nitelik kazanması için önemli adımların atıldığını vurguladı.