Yerli ''Bonnie ve Clyde'' suçüstü yakalandı

Bölgede devriye gezen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark edip alışveriş merkezinin otoparkına gitti. Polis, şüpheliler H.D. ile A.O.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, 9 Eylül ve 13 Ekim’de de Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkındaki 2 ayrı motosikleti çaldığı saptandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları motosikletler bulunamadı.