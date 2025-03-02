Yerli gururumuz AKINCI TİHA yerli radarımızla gökyüzündeydi...
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN'ın geliştirdiği "Murad 100-A AESA" radarı ile test uçuşu başarıyla gerçekleştirdi.
Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen 'Murad 100-A AESA' radarı ile test uçuşu başarıyla gerçekleştirdi.
ASELSAN tarafından geliştirilen burun radarı 'Murad 100-A AESA'nın testi, Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirildi. ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ASELSAN 'Murad 100-A AESA Burun Radarı', Bayraktar AKINCI ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Dünyada sayılı ülkenin geliştirebildiği, oyun değiştirici güce sahip bu teknoloji, AKINCI'nın hava hakimiyeti ve farkındalığına yüksek katkı sağlayacak" denildi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN 'Murad AESA' radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA’larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum" dedi.