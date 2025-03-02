Yerli gururumuz AKINCI TİHA yerli radarımızla gökyüzündeydi...

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN 'Murad AESA' radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA’larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum" dedi.