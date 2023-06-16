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Yerli helikopter Nefes ilk kez kullanıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına yerli ve milli helikopter Nefes ile müdahale edildi.

Yerli helikopter Nefes ilk kez kullanıldı - Resim: 1

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Tilkicik Koyu'ndaki makilikte çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. 

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Yerli helikopter Nefes ilk kez kullanıldı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu olan ve bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip, yerli ve milli helikopter 'Nefes' de yönlendirildi. 

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Yerli helikopter Nefes ilk kez kullanıldı - Resim: 3

Söndürme çalışmalarında kullanılan Nefes helikopterinde 2 pilot ve 2 teknisyen görev yaptı. 

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Yerli helikopter Nefes ilk kez kullanıldı - Resim: 4

Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)

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