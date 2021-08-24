Yerli kamikaze drone Kargu düşman hedefleri işte böyle vuracak

Bu kapsamda Kargu'ya RF arayıcı başlık eklendi. Kargu, RF arayıcı başlık ile RF yayını gerçekleştiren düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit ediyor. Tespit edilen hedeflere angaje olan Kargu, dalışa geçip, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini belirleyip hedef üzerinde kendini imha edip etkisiz hale getirecek.