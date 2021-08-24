Yerli kamikaze drone Kargu düşman hedefleri işte böyle vuracak
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.
Güvenlik güçlerince yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla kullanılan Kargu, bu yıl ilk ihracatını gerçekleştirdi. Kargu'nun farklı konfigürasyonları üzerinde çalışmalar yürüten STM, mini/mikro ya da küçük sınıf İHA platformları için 'RF Arayıcı Başlık Faydalı Yükü'nü geliştirdi.
Bu kapsamda Kargu'ya RF arayıcı başlık eklendi. Kargu, RF arayıcı başlık ile RF yayını gerçekleştiren düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit ediyor. Tespit edilen hedeflere angaje olan Kargu, dalışa geçip, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini belirleyip hedef üzerinde kendini imha edip etkisiz hale getirecek.
Öte yandan farklı operasyonlar için çeşitli mühimmatlarla donatılan Kargu'ya zırh delici mühimmat da eklendi. Kargu'ya entegre edilen zırh delici mühimmat ilk kez IDEF'21'de görücüye çıktı.