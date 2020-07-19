Yerli otomobilde dev adım! İşte yerli otomobilin dikkat çeken özellikleri

YERLİ BATARYA PAKETİ



Karakaş, elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG’un da bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcından itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz” dedi.