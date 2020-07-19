Yerli otomobilde dev adım! İşte yerli otomobilin dikkat çeken özellikleri
Türkiye'nin ilk ve tek yerli otomobil markası TOGG'un Bursa Gemlik’teki üretim tesisinin ‘İnşaat Başlangıç Töreni’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. İşte yerli otomobilin tüm detayları...
İlk sözü edilmeye başlandığı günden tanıtımına, görcüye çıktığı günden fabrika inşaatının başlangıcına kadar geçen sürede, büyük ilgiyle takip edilen ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinde bir eşik daha geçildi. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TOGG üretim tesisinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
ÜRETİM 2 YIL SONRA
İnşaatı, zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak. Üretim, yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.
MARKA TOGG OLDU
Törende, çalışmalarla ilgili bilgiler veren TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Batarya ve modül paketlerimizi üretim başlangıcından itibaren yerlileştiriyoruz. Marka beğeni endeksinin kısa süre içerisinde yüzde 73 artması, TOGG markası ile devam konusunda bizi cesaretlendirdi. Pandemi döneminde kullanıcı araştırmaları ve mühendislik çalışmalarımızı planlarımız dahilinde sürdürdük, bu takvim dönemindeki çalışmaları tamamladık” diye konuştu.
YERLİ BATARYA PAKETİ
Karakaş, elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG’un da bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcından itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz” dedi.