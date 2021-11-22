Yerli PCR test kiti geliyor: Doğruluk oranı yüzde 98

SÜRE YARIYA İNİYOR, MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Yeni tanı kitinin mevcut muadillerine nazaran pek çok avantajı olduğuna işaret eden. Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, "Analiz süresinin kısa olması, hem kritik durumlarda hastaya çabuk cevap verebilmek için, hem de mevcut altyapı ile daha fazla tanı konulabilmesi için oldukça önemli. Bunun dışında bir önemli avantajı da varyantlardan etkilenmiyor oluşu" dedi.