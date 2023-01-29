Yerli ''Richie Rich'' binlerce kişiyi böyle dolandırmış!

Dolandırıcıların bir diğer yöntemi de son yılların en çok oynanan sanal oyunu 'PUBG' üzerinden oluyordu. Yine oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderen örgüt lideri, linke tıklayan kişiyi 156 TL borçlandırdığı, bu parayı da kendi hesabına aktırdığı tespit edildi.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 HACKERINDAN BİRİ''

Siber polisi yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrası örgüt lideri olan hackerın kimliğini belirledi. Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Ramazan Ç'nin bir teknoloji firması kurduğunu saptayan polis, operasyon için harekete geçti.