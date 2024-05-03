Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, uçuş testinde 33 bin feet irtifaya yükselerek yerli motorla irtifa rekoru kırarak tarihe geçti.
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci başarıyla devam ediyor.
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İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra orta ve yüksek irtifa performans testlerini başarıyla sürdüren SİHA, bir testi daha başarıyla tamamlayarak rekor kırdı.
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Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuşta 33.000 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı.
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