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  4. Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı

Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, uçuş testinde 33 bin feet irtifaya yükselerek yerli motorla irtifa rekoru kırarak tarihe geçti.

Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı - Resim: 1
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Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı - Resim: 2

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci başarıyla devam ediyor. 

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Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı - Resim: 3

İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra orta ve yüksek irtifa performans testlerini başarıyla sürdüren SİHA, bir testi daha başarıyla tamamlayarak rekor kırdı.

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Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı - Resim: 4

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuşta 33.000 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı.

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