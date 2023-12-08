Yerli SİHA'dan tarihi başarı: Süpersonik füze 12'den vurdu
Türkiye'nin göklerdeki yerli ve milli gururu Bayraktar Akıncı, IHA - 122 süpersonik füze atış testini başarıyla geçti
Kaynak: İHA
Türkiye'nin insansız hava savunma sistemleri arasında önemli yere sahip Bayraktar Akıncı, yeni bir başarıya imza attı.
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Bayraktar Akıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi.
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İlk kez gerçekleştirilen İHA-122 süpersonik füze test atışı ile hedefi tam isabetle vurdu.
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O tarihi anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı..
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