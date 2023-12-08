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Yerli SİHA'dan tarihi başarı: Süpersonik füze 12'den vurdu

Türkiye'nin göklerdeki yerli ve milli gururu Bayraktar Akıncı, IHA - 122 süpersonik füze atış testini başarıyla geçti

Kaynak: İHA
Yerli SİHA'dan tarihi başarı: Süpersonik füze 12'den vurdu - Resim: 1

Türkiye'nin insansız hava savunma sistemleri arasında önemli yere sahip Bayraktar Akıncı, yeni bir başarıya imza attı.

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Yerli SİHA'dan tarihi başarı: Süpersonik füze 12'den vurdu - Resim: 2

Bayraktar Akıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. 

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Yerli SİHA'dan tarihi başarı: Süpersonik füze 12'den vurdu - Resim: 3

İlk kez gerçekleştirilen İHA-122 süpersonik füze test atışı ile hedefi tam isabetle vurdu.

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Yerli SİHA'dan tarihi başarı: Süpersonik füze 12'den vurdu - Resim: 4

O tarihi anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı..

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