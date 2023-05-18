Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır!

'ÇOK DAHA İLERİ KABİLİYETLERE SAHİP'

Ayrıca F-16 uçaklarının milli haberleşme sistemleri ile; İHA'lar, SİHA'lar, diğer uçaklar ile kara ve deniz platform ve unsurları ile iletişim kurabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Milli AESA Radar ve Milli Dost Düşman Tanıma sistemi ile uçaklarımızın harekat sahasında üstünlük elde edeceği aşikardır. Türkiye'nin ithal etmekte zorlandığı ve ambargo uygulanacağı belirtilen kritik alt sistemlerden bir tanesi olan 'ortak açıklıklı hedefleme sistemi CATS' tasarım ve geliştirmesi ülke kaynaklarımızla gerçekleştirilerek yerlileştirilmiştir. CATS, İHA, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, uçaklarımızda yurt dışına bağımlı olmamamız gerektiğinin önemini kat ve kat artırmıştır. Bu açıdan Özgür Projesi'ni bir modernizasyon projesinden çok bir zorunluluk olarak değerlendirmek uygun olacaktır. Bundan sonra F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri'mizin hizmetine devam edecekler." (DHA)