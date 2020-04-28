Yerli solunum cihazının üretim aşamaları

Ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Biosys ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Öztürk, "Biosys aslında TÜBİTAK desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğini daha önceden almış bir start up'ımız. ASELSAN, Baykar ve Sanayi Bakanlığı bir araya geliyorlar ve 'bu cihazı yüksek adette nasıl üretebiliriz?' diye çalışıyorlar. Ve bu dönemde akıllarına Arçelik Garage geliyor." bilgilerini verdi.