Yerli solunum cihazının üretim aşamaları
Dünyanın birçok ülkesinin de peşinde olduğu yerli solunum cihazları geçtiğimiz gün Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında tanıtılmıştı. Cihazların üretildiği yer ve üretim aşamaları görüntülendi.
7 GÜN 24 SAAT Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle hayata geçirilen yerli solunum cihazının seri üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan elektronik işletmesinde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.
"AYDA 5 BİNİN ÜSTÜNDE CİHAZ ÜRETEBİLİR HALE GELECEK" Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk: "48 saat farklı modlarda performans testi yapılıyor. Ardından paketlenip hastanelere gidiyor. Şu anda her vardiyada 50 teknisyenimiz çalışıyor. Mayıs ayından itibaren burada 150 tane teknisyen arkadaşımız çalışacak. 150 tane teknisyen arkadaşımız günde 250'nin, yani ayda 5 binin üstünde cihaz üretebilir hale gelecek. Normalde 15 bin-20 bin dolar arasında olan bu cihazları bunun yarısından daha az bir fiyata üretebiliyoruz"
Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, AA muhabirine cihazın seri üretime geçiş öyküsünü ve önümüzdeki takvimini anlattı.
Ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Biosys ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Öztürk, "Biosys aslında TÜBİTAK desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğini daha önceden almış bir start up'ımız. ASELSAN, Baykar ve Sanayi Bakanlığı bir araya geliyorlar ve 'bu cihazı yüksek adette nasıl üretebiliriz?' diye çalışıyorlar. Ve bu dönemde akıllarına Arçelik Garage geliyor." bilgilerini verdi.