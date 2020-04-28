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  3. 28 Nisan 2020 14:20

Yerli solunum cihazının üretim aşamaları

Dünyanın birçok ülkesinin de peşinde olduğu yerli solunum cihazları geçtiğimiz gün Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında tanıtılmıştı. Cihazların üretildiği yer ve üretim aşamaları görüntülendi.

Yerli solunum cihazının üretim aşamaları

7 GÜN 24 SAAT Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle hayata geçirilen yerli solunum cihazının seri üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan elektronik işletmesinde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

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Yerli solunum cihazının üretim aşamaları

"AYDA 5 BİNİN ÜSTÜNDE CİHAZ ÜRETEBİLİR HALE GELECEK" Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk: "48 saat farklı modlarda performans testi yapılıyor. Ardından paketlenip hastanelere gidiyor. Şu anda her vardiyada 50 teknisyenimiz çalışıyor. Mayıs ayından itibaren burada 150 tane teknisyen arkadaşımız çalışacak. 150 tane teknisyen arkadaşımız günde 250'nin, yani ayda 5 binin üstünde cihaz üretebilir hale gelecek. Normalde 15 bin-20 bin dolar arasında olan bu cihazları bunun yarısından daha az bir fiyata üretebiliyoruz"

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Yerli solunum cihazının üretim aşamaları

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, AA muhabirine cihazın seri üretime geçiş öyküsünü ve önümüzdeki takvimini anlattı.

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Yerli solunum cihazının üretim aşamaları

Ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Biosys ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Öztürk, "Biosys aslında TÜBİTAK desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğini daha önceden almış bir start up'ımız. ASELSAN, Baykar ve Sanayi Bakanlığı bir araya geliyorlar ve 'bu cihazı yüksek adette nasıl üretebiliriz?' diye çalışıyorlar. Ve bu dönemde akıllarına Arçelik Garage geliyor." bilgilerini verdi.

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