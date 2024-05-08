Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu

Testin ilk aşamasında, Bayraktar Akıncı 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi MAM-T ile tam isabetle vurdu. İkinci aşama da ise milli TİHA, MAM-L ile deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı (İnsansız Deniz Aracı) yine 30 bin feet irtifadan başarıyla imha etti.