Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsanız Hava Aracı önemli bir test uçuşunu daha tamamladı. AKINCI TİHA, ASELFLIR 500 kullandığı ilk atış testinde denizde giden hareketli bir hedefi başarılı bir şekilde imha etti.
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KAAN'ın ikinci uçuşundan sonra bir başarılı uçuş da Bayraktar AKINCI TİHA'dan geldi. Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında kaydettiği ilerlemeler arasında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) önemli bir test uçuşu daha gerçekleştirdi..
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden Mini Akıllı Mühimmatlar ve ASELFLIR-500 ile havalanan Bayraktar Akıncı, iki test aşamasında da başarı sağladı.
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Testin ilk aşamasında, Bayraktar Akıncı 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi MAM-T ile tam isabetle vurdu. İkinci aşama da ise milli TİHA, MAM-L ile deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı (İnsansız Deniz Aracı) yine 30 bin feet irtifadan başarıyla imha etti.
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