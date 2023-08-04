Yerli turistin en çok arattığı 7 ilçe açıklandı
Türkiye'de yaz tatili denince akla gelen Ege ve Akdeniz'in tatilciler tarafından en çok aratılan 7 ilçesi belli oldu.
Türkiye’nin otel ve villa arama platformu Neredekal, temmuz ayında tatil için yapılan aramaların detaylarını paylaştı.
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Buna göre tatil destinasyonlarında yaşanan fiyat artışı, tatil yapmak isteyenlerin tercihlerini Muğla ve Mersin üzerinde yoğunlaştırdı.
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Oda fiyatları en çok artan iller
Geçen seneye oranla bu yıl temmuz ayında oda fiyatlarında en çok artış görülen iller şu şekilde sıralandı:
Ankara (%152),
Bursa (%110),
Antalya (%108),
Balıkesir (%101),
Çanakkale (%94),
İstanbul (%93)
Muğla (%93)
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En çok aranan 7 tatil yeri
En çok tatil yönlendirmesi yapılan bölgeler şöyle sıralandı:
Mersin-Erdemli,
Muğla-Fethiye,
Muğla- Bodrum,
İzmir-Seferihisar,
Muğla-Datça,
Balıkesir-Ayvalık,
Antalya-Kemer,
İzmir-Çeşme
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