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Yerli turistin en çok arattığı 7 ilçe açıklandı

Türkiye'de yaz tatili denince akla gelen Ege ve Akdeniz'in tatilciler tarafından en çok aratılan 7 ilçesi belli oldu.

Yerli turistin en çok arattığı 7 ilçe açıklandı - Resim: 1

Türkiye’nin otel ve villa arama platformu Neredekal, temmuz ayında tatil için yapılan aramaların detaylarını paylaştı. 

 

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Yerli turistin en çok arattığı 7 ilçe açıklandı - Resim: 2

Buna göre tatil destinasyonlarında yaşanan fiyat artışı, tatil yapmak isteyenlerin tercihlerini Muğla ve Mersin üzerinde yoğunlaştırdı.

 

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Yerli turistin en çok arattığı 7 ilçe açıklandı - Resim: 3

Oda fiyatları en çok artan iller

Geçen seneye oranla bu yıl temmuz ayında oda fiyatlarında en çok artış görülen iller şu şekilde sıralandı:

Ankara (%152), 
Bursa (%110), 
Antalya (%108), 
Balıkesir (%101), 
Çanakkale (%94), 
İstanbul (%93)
Muğla (%93) 

 

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Yerli turistin en çok arattığı 7 ilçe açıklandı - Resim: 4

En çok aranan 7 tatil yeri

En çok tatil yönlendirmesi yapılan bölgeler şöyle sıralandı:

Mersin-Erdemli, 
Muğla-Fethiye, 
Muğla- Bodrum, 
İzmir-Seferihisar, 
Muğla-Datça, 
Balıkesir-Ayvalık, 
Antalya-Kemer, 
İzmir-Çeşme 

 

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