Yerli ve milli Covid-19 aşısının merkezi görüntülendi
Yerli ve milli Covid-19 aşı adayının Faz-1 çalışmalarının yürütüleceği Klinik Araştırmalar Merkezi’nde konuşan Bilim Kurulu Üyesi ve Merkez Sorumlusu Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti’nde geliştirilmesi son derece önemli” dedi.
Yerli ve uluslararası ilaç ve aşı adaylarının Faz çalışmalarının
yürütüleceği, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi açıldı.
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Merkez donanım ve büyüklük anlamında Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlısı. Öte yandan birçok açıdan da dünya ve Avrupa standartlarının üzerinde.
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Yerli ve milli aşı adaylarının da faz çalışmalarının yürütüleceği merkeze, giriş ve çıkışlar sadece tanımlı kartlar ile yapılabiliyor.
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Çalışmanın güvenliği açısından her odanın kapısı, sadece görevli kişilerin tanımlı kimlik kartları ile açılabiliyor.
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