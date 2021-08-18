Yerli ve milli uçaksavar CANiK fuara damgasını vurdu
CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF'21'de ilk kez sergilediği yerli ve milli uçaksavarı ve inovatif ürünleriyle dünya devleri arasında yerini aldı.
'Yerli ve milli uçaksavar' olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5'inci ülke olan Türkiye'yi fuarda temsil eden SYS, Türk savunmasının dünya devleriyle yarışan gücünü ortaya koymayı hedefliyor.
Ar-Ge, yüksek teknoloji ve mühendislik çalışması eseri olan yeni inovatif ürünlerin de fuarda ilk kez sergileneceği kaydedildi. Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21), 17 Ağustos salı günü, İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.
Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), 2012 yılından bu yana sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Türkiye'nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez fuarda sergileyerek savunmada yerli ve milli gücün temsilcilerinden biri olacak. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda yer alan şirket, Türkiye'nin "yerli ve milli uçaksavarı" olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle fuarda yerini aldı.
Şimdiden yurt dışından 1000'in üzerinde sipariş aldığı belirtilen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek, bu ay bitmeden seri üretime başlayacak. Hemen ardından ihracat faaliyetleriyle dünya yolculuğuna çıkacak. EN YENİ
TEKNOLOJİK VE İNOVATİF ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK
Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan SYS, toplam 400 metrekare alana kurulan standında, 4 gün boyunca CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store'u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını da tanıtacak.
Ürünlerinin yanı sıra bünyesinde bulunan markaları ve iştirakleriyle birlikte kurduğu ekosistemin kazanımlarını da katılımcılara sunacak. UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünlerini de vitrininde sergileyerek, ekosisteminin çözüm odaklı yönünü sektör oyuncularına aktaracak. IDEF'21'de, daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerini sergileyecek olan SYS, sunduğu eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerin başında gelen CANiK Smart ve CANiK APP'ı da IDEF'21'de ilk kez ziyaretçilerle buluşturacak.