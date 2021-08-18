Yerli ve milli uçaksavar CANiK fuara damgasını vurdu

'Yerli ve milli uçaksavar' olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5'inci ülke olan Türkiye'yi fuarda temsil eden SYS, Türk savunmasının dünya devleriyle yarışan gücünü ortaya koymayı hedefliyor.

Ar-Ge, yüksek teknoloji ve mühendislik çalışması eseri olan yeni inovatif ürünlerin de fuarda ilk kez sergileneceği kaydedildi. Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21), 17 Ağustos salı günü, İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.