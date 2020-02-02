Yeryüzündeki cehennem: 1 yılda 1000 kişi cinayete kurban gitti

Acapulco, Meksika



Meksika'nın Büyük Okyanus kıyılarında yer alan bir tatil şehri Acapulco… Son sayımlara göre 857 bin 883 kişinin yaşadığı şehir, 1960'lı yıllarda oldukça popüler bir tatil merkeziydi. Özellikle Amerikalı turistler tarafından ziyaret edilen kent, ünlü isimler arasında çok meşhurdu. Acapulco aynı zaman Hollywood yönetmenlerinin sıklıkla tercih ettiği bir çekim merkezi durumunda… Muhteşem cam gökdelenler, dev parklar, kültürel tesisler burayı oldukça özel bir yer yapıyor. Yalnız kentte geçtiğimiz iki yıl içinde 948 cinayet vakası yaşandı. Buna göre Acapulco'da yaşayan her yüz bin kişiden 111'i cinayet kurbanı.





