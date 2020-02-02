Yeryüzündeki cehennem: 1 yılda 1000 kişi cinayete kurban gitti
Dünyada şiddetin en fazla olduğu turistik kentler turistler için travmalara yol açabiliyor. İşte kötü şöhrete sahip dünyanın en tehlikeli yerleri...
Acapulco, Meksika
Meksika'nın Büyük Okyanus kıyılarında yer alan bir tatil şehri Acapulco… Son sayımlara göre 857 bin 883 kişinin yaşadığı şehir, 1960'lı yıllarda oldukça popüler bir tatil merkeziydi. Özellikle Amerikalı turistler tarafından ziyaret edilen kent, ünlü isimler arasında çok meşhurdu. Acapulco aynı zaman Hollywood yönetmenlerinin sıklıkla tercih ettiği bir çekim merkezi durumunda… Muhteşem cam gökdelenler, dev parklar, kültürel tesisler burayı oldukça özel bir yer yapıyor. Yalnız kentte geçtiğimiz iki yıl içinde 948 cinayet vakası yaşandı. Buna göre Acapulco'da yaşayan her yüz bin kişiden 111'i cinayet kurbanı.
Danakil Çölü / Etiopya
Danakil Çölü, Afrika'nın kuzeydoğusunda ve Etiopya'nın kuzeydoğusunda, Eritre'nin güneyinde ve Cibuti'nin kuzeybatısında yer alan bir çöl. 50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve inanılmaz güzel bir manzara… Çoğu kişi bu korkunç yeri "Yeryüzü cehennemi" olarak nitelendiriyor ancak her yıl buraya yüzlerce maceracı ziyaret ediyor.
Bölgede rehbersiz bulunmak yasak. Burayı ziyarete gelenlerin çoğu, Erta Ale yanardağını görmeye geliyor. 600 metre yüksekliğindeki aktif yanardağ dünyanın en büyük lav kraterine sahip. Etrafında ise kükürtlü kaplıcalar, sülfat, demir oksit ve tuz birikintilerinin yol açtığı rengârenk oluşumlar göze çarpıyor.