''Yeşil Bursa'''yı karanlık bir cehenneme çeviren yangının boyutu ortaya çıktı

Tarihinin en büyük felaketiyle savaşan Gürsu’nun Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Gün aydınlandığında yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha görmüş olduk. Ciğerlerimiz yandı. Çok üzgünüz. Bu acıyı anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalıyor" diye konuştu.