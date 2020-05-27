Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Daha önce hastane girişine takılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı. Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela takıldı.