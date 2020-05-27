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  3. 27 Mayıs 2020 19:41

Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılmasına günler kala yeni tabelası bu gün takıldı.

Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılmasına günler kala yeni tabelası bu gün takıldı.

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Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Daha önce hastane girişine takılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı. Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela takıldı.

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Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 31 Mayıs'ta hizmete açılacak.

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Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Öte yandan hastanenin tabelası drone ile havadan görüntülendi.

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