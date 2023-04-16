Yetkililer açıkladı: Beklenen Marmara depremi sonrası İstanbul için hazırlıklar neler?
Kahramanmaraş depremlerinden sonra beklenen Marmara depremiyle ilgili İstanbul için çevre iller nasıl bir hazırlık içinde? İşte yedi ilin yetkililerinden açıklamalar...
Kahramanmaraş depremlerinden sonra olası Marmara depremi hemen hepimizin gündem maddelerinden biri oldu. Uzmanlar uzun uzun tartışıyor, almamız gereken önlemler konusunda uyarılar yapıyor. Kimimiz yaşadığımız binanın ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek için başvurular yaptık, kimimiz deprem çantamızı hazırladık. Peki, Marmara depreminden sonra İstanbul’a destek olabilmek için çevre illerin belediyeleri ne yapıyor?
BİLECİK
Hürriyet'ten Melis YILMAZ - Ceren Naz BÜYÜK'ün haberine göre, Bener Yanar, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili,
*Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilgili meslek odalarıyla ortak çalışmalar yapmaya başladık. Şehrimizde bulunan yaklaşık 5 bin civarında yapı beklenen Marmara (İstanbul) depreminden etkilenecek olsa da yaşanacak zararın İstanbul’a nazaran daha az olacağını tahmin ediyoruz.
* İstanbul ve depremden etkilenmesi muhtemel diğer illerimizden ulaşımı, çevre yolumuzdan başlayarak elimizdeki alternatif şehir içi yol ağıyla sağlamak önceliklidir. Bu, ilimizin geçici duraklama ve öncelikli uğrak noktalardan birisi olacağı anlamına geliyor.
ESKİŞEHİR
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı
* İtfaiye Dairesi’nin yangın söndürme ekibinin ve AFAD’dan kaza kurtarma eğitimi almış teçhizatlı ekibin bölgeye hareketi sağlanacak.
* ESKİ Genel Müdürlüğü afet bölgesine 10’ar tonluk pet şişe içme sularının sevkıyatını gerçekleştirecek.
* Yaralılar ilk tedavi için belirlenen hastanelere nakledilecek.
* Seyyar ekmek fırınımız ve seyyar aşevimiz bölgeye sevk edilecek.
* Atölyelerimizde üretilen duş ve soyunma kabinleri gönderilecek.
* Afetzede kadınlara iççamaşırı, hijyen malzemeleri yardımı yapılacak. Afetzedelere mevsime göre giyecek, elbise, ayakkabı bağışları iletilecek.
Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı * 4’üncü kuşakta yer almasıyla deprem açısından en risksiz bölgedeki Kırklareli olası İstanbul depremi için kurtarıcı ve destekçi alan olarak görülüyor. * Kırklareli olası bir İstanbul depreminde bölgenin yükünün yönleneceği, stratejik açıdan önemli bir şehir. Bu konuda vakit kaybetmeden devlet politikası üretilmeli. * Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlık çalışmalarımız var. Belediyemiz bünyesinde defin ve yangın yerel düzey çalışma grubu planları hazırlanıyor. Bu açıdan biz, daha çok risk grubunda olan illere destek ve çözüm ortağı olarak görülüyoruz. TAMP kapsamında 1’inci grup destek olacağımız iller Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova olarak belirlendi. * Olası bir Marmara depremi sonrasında personel, araç-gereç ve ekipman görevlendirmelerimiz öncelikle bu illere olacak. 2’nci grup olaraksa Çanakkale-Balıkesir-Bursa illeri belirlendi. *KIRKLARELİ Belediyesi’nin tüm stratejik planlarında, doğal afet, mücbir durumlar ve buna benzer olağanüstü zamanlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda öngörüler, teknik hazırlıkları ve uygulama senaryoları kurumsal olarak hazır. * Ancak tüm bu çalışmaların detaylı tatbiki ve buna yönelik hayata geçiriliş şekli, bağlı bulunan kurum ve koordinasyon merkezinin inisiyatifi doğrultusunda uygulamaya geçebilecek.