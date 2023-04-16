Yetkililer açıkladı: Beklenen Marmara depremi sonrası İstanbul için hazırlıklar neler?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı * 4’üncü kuşakta yer almasıyla deprem açısından en risksiz bölgedeki Kırklareli olası İstanbul depremi için kurtarıcı ve destekçi alan olarak görülüyor. * Kırklareli olası bir İstanbul depreminde bölgenin yükünün yönleneceği, stratejik açıdan önemli bir şehir. Bu konuda vakit kaybetmeden devlet politikası üretilmeli. * Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlık çalışmalarımız var. Belediyemiz bünyesinde defin ve yangın yerel düzey çalışma grubu planları hazırlanıyor. Bu açıdan biz, daha çok risk grubunda olan illere destek ve çözüm ortağı olarak görülüyoruz. TAMP kapsamında 1’inci grup destek olacağımız iller Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova olarak belirlendi. * Olası bir Marmara depremi sonrasında personel, araç-gereç ve ekipman görevlendirmelerimiz öncelikle bu illere olacak. 2’nci grup olaraksa Çanakkale-Balıkesir-Bursa illeri belirlendi. *KIRKLARELİ Belediyesi’nin tüm stratejik planlarında, doğal afet, mücbir durumlar ve buna benzer olağanüstü zamanlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda öngörüler, teknik hazırlıkları ve uygulama senaryoları kurumsal olarak hazır. * Ancak tüm bu çalışmaların detaylı tatbiki ve buna yönelik hayata geçiriliş şekli, bağlı bulunan kurum ve koordinasyon merkezinin inisiyatifi doğrultusunda uygulamaya geçebilecek.